I nuovi clienti WindTre hanno a disposizione una serie di offerte particolarmente interessanti per il costo e i contenuti inclusi. Il gestore sfrutta le sua tariffe per tenere testa soprattutto ai suoi principali rivali: Iliad e gli MVNO.

Infatti, l’attivazione dell’offerta con 150 GB di traffico dati per la navigazione continua ad essere riservata ai clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Passa a WindTre: ecco come attivare l’offerta con 150 GB!

L’offerta WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay può essere attivata soltanto dai nuovi clienti provenienti da uno degli operatori menzionati sopra.

Gli utenti possono procedere con l’acquisto della nuova SIM attraverso il sito ufficiale del gestore, che consente di riceverla tramite corriere senza dover sostenere alcuna spesa.

Ogni mese sarà necessario sostenere un costo di 8,99 euro al mese per poter usufruire dei contenuti offerti dalla tariffa. I nuovi clienti, dunque, avranno a disposizione: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Il costo di rinnovo sarà automaticamente addebitato dal gestore WindTre su uno dei seguenti metodi di pagamento: carta di credito, conto corrente o carta conto. All’attivazione, dunque, ogni clienti dovrà indicare la modalità che desidera utilizzare così da poter ottenere la tariffa.