WhatsApp: incubo per gli utenti, l'app ritorna a pagamento con il messaggio

Applicazione è fondamentale per tutti gli smartphone ma soprattutto per qualsiasi ambito ormai è WhatsApp. Non ci sono dubbi: questa trovata geniale che fu ufficializzata ormai più di 15 anni fa sta avendo un grande seguito anche i giorni attuali. I numeri fanno parlare tantissimo: WhatsApp oggi include nella sua cerchia oltre 2 miliardi di utenti in giro per tutto il mondo, solo con alcune eccezioni in oriente.

Tali numeri sono giustificati dalla grande efficienza della piattaforma di messaggistica, ad oggi la numero uno al mondo nonostante la concorrenza. Numerose sono le funzioni disponibili così come tantissimi sono i margini di miglioramento che con ogni aggiornamento in arrivo possono essere ampliati. Sono stati tanti i cambiamenti negli ultimi anni, anche se quello epocale è rappresentato dal passaggio dall’essere a pagamento a totalmente free. Quel giorno infatti sarà ricordato per sempre, visto che gli utenti in passato avevano il primo anno gratis per poi pagare 0,99 € all’anno per sempre.

WhatsApp ritorna improvvisamente a pagamento secondo un messaggio ma si tratta di una truffa

Le cose cambiano col tempo, anche se in alcuni casi si ritorna indietro sui propri passi. Non sarà così per WhatsApp, di cui da giorni si vocifera un ritorno a pagamento. Si tratta solo di un messaggio molto strano inoltrato tramite le solite catene, le quali non hanno ragione di esistere.

L’obiettivo è solo diffondere il link all’interno del messaggio stesso, il quale porta gli utenti ad abbonarsi ad alcune soluzioni a pagamento settimanale in maniera inconsapevole. State quindi molto attenti visto che si tratta solo di una truffa.