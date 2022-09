Vi è mai capitato di essere in ascolto di un messaggio vocale su WhatsApp, ed eventualmente avvicinare lo smartphone all’orecchio per sentirci meglio, accorgendovi che il display si è completamente spento? state tranquilli, non è un problema del vostro dispositivo mobile, è assolutamente comune.

Con la grande diffusione dei messaggi vocali, al giorno d’oggi sono davvero milioni gli utenti che continuano ad utilizzarli, spesso ci ritroviamo in condizioni di non poter ascoltare ad alto volume il vocal, tanto da essere costretti ad avvicinare lo smartphone all’orecchio, mantenendo proprio il volume il più basso possibile. Alcuni, tuttavia, si sono accorti e lamentati del fatto che il display si spegnesse, chiedendo ai produttori il motivo intrinseco. Ora ve lo spieghiamo.

WhatsApp: ecco perché si spegne il display

La motivazione può essere mutuata da quanto accade ad esempio nel corso delle chiamate, infatti a fianco della fotocamera anteriore (o spesso della capsula auricolare), è posto un sensore di prossimità che giustamente spegne il display nel momento in cui si accorge che l’utente lo sta portando vicino all’orecchio (o anche semplicemente occultando lo schermo).

Tale funzione non è attiva solamente in fase di chiamata, ma sempre, in ogni caso, ecco quindi che anche mentre state ascoltando un vocale di WhatsApp, se questo sensore si accorgerà che lo avete avvicinato all’orecchio, tenderà a spegnere il display, per riaccenderlo nel momento immediatamente successivo alla sua rimozione.