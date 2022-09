Very Mobile è pronta per cercare di acquisire nuovi clienti, per ottenere il risultato sperato, e desiderato, ha deciso di mettere a disposizione di tutti una bellissima campagna promozionale, che la vede offrire un buono sconto spendibile su Amazon.

La promozione è attiva dal 6 al 20 settembre 2022, e riguarda solamente i nuovi clienti che decideranno di passare al suddetto MVNO, nel periodo effettivamente indicato. Gli stessi dovranno altresì provenire da uno specifico range di operatori, quali devono essere a loro volta MVNO (Iliad esclusa), con annessa portabilità del numero originari.

Very Mobile è pazza: ecco il grande regalo

L’attivazione di una delle offerte tra Very Mobile 4,99, 5,99, 6,99, 7,99 o 8,99, a prescindere dalla versione selezionata, permette al consumatore finale di godere di un buono Amazon del valore di 10 euro, spendibile a piacimento sull’intero catalogo del noto store di e-commerce.

La consegna dello stesso sarà praticamente immediata, sarà solamente necessario attendere che vengano completate le pratiche di portabilità del numero originario, ed il gioco è pressoché fatto. Le promozioni appena elencate sono tutte praticamente identiche, almeno in termini di minuti e SMS illimitati verso tutti; le differenze si registrano nel prezzo finale di vendita (individuato proprio nella parte finale), e nei giga di traffico al mese, che saranno rispettivamente di 50, 100, 150 e 200, ad una velocità massima in 4G+.

La richiesta di attivazione dell’offerta può essere presentata direttamente online sul sito ufficiale, con consegna presso il domicilio a titolo completamente gratuito (come l’attivazione in sé).