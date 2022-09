Unieuro senza pietà: battuti Amazon e Euronics, solo oggi sconti all'80%

Il periodo attuale sembra il migliore per acquistare all’interno dei supermercati e dei vari punti vendita che espongono le loro offerte. Tramite i volantini è possibile venire a conoscenza anche dei prezzi migliori che mai avremmo trovato sul web, i quali però durano per poco tempo. Unieuro è l’azienda principale che si occupa di fornire a prezzi bassissimi soprattutto nel mondo della tecnologia, il quale è uno di quelli più ricercati e popolati in assoluto.

Sono diverse le persone che infatti hanno dato uno sguardo all’ultimo volantino, trovando delle occasioni da prendere al volo che di certo non possono passare inosservate. Anche le altre aziende che si occupano della vendita di elettronica non possono fare altro che soccombere sotto i colpi di Unieuro che questa volta propone il meglio a prezzi super scontati.

Unieuro: queste sono solo alcune delle offerte migliori del momento sul volantino

Dal punto di vista della tecnologia, unieuro non ha nulla da invidiare visti i prodotti in vendita. Tra i smartphone ci sono varie tipologie dell’ultimo iPhone 13, che parte da quello semplice a 789 € fino ad arrivare al pro a 1099 €.

Non mancano poi altri dispositivi come iPad a 479 € nella sua nona generazione, mentre per quanto riguarda il computer c’è l’ambito gaming davvero pieno di ogni tipo di dispositivo e oggetto di contorno. È possibile infatti notare anche delle sedie così come dei mouse e delle tastiere oltre a laptop di casa HP e Lenovo.

Presenti anche i dispositivi del marchio Xiaomi come il Redmi Note 11 a 199,99 euro e il Redmi 10 2022 a 159,99 euro.