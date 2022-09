Salame famosissimo ritirato dal mercato: italiani contagiati dalla salmonella

Fare attenzione a quello che si mangia è obbligatorio, soprattutto quando si sa di essere leggermente deboli. Ovviamente tenere la linea non è ciò a cui bisogna stare attenti, visto che i problemi che possono derivare da una alimentazione sbagliata sono davvero innumerevoli è molto più pericolosi di qualche chilo di troppo.

Nell’ultimo periodo infatti il ministero della salute avrebbe acceso i riflettori su diversi prodotti sul mercato italiano. Diversi tra questi sarebbero stati ritirati inesorabilmente, soprattutto dopo diverse segnalazioni corrisposte da utenti attualmente in cura in ospedale o con lievi sintomi fortunatamente risolti con un nulla di fatto. Stando a quanto riportato infatti uno dei salumi più importanti in assoluto sarebbe finito fuori dal mercato. Nonostante il suo buon nome, sono tanti gli utenti che hanno avuto sintomi di salmonella, uno dei batteri più pericolosi in assoluto.

La salmonella si fa spazio all’interno di un salame molto famoso: Fumagalli costretta a ritirare uno dei suoi prodotti

Il titolo parla chiaro: Fumagalli sarebbe stato costretto in quanto noto marchio produttore di salumi a ritirare dal mercato un lotto incriminato. Questo avrebbe portato alla diffusione della salmonella in Italia, soprattutto per quanto riguarda la confezione da 200 g del salame Pic nic.

Più precisamente però si tratta di un lotto prodotto all’interno di un sito in provincia di Como, Il quale avrebbe come numero identificativo il 229137.

I sintomi degli attuali contagiati sarebbero stati perlopiù blandi, ma alcuni avrebbero ravvisato diverse criticità. Se avete ingerito prodotti del genere dunque rivolgetevi immediatamente al vostro medico e se li avete in casa, consegnateli alle autorità competenti.