Lasciare la televisione in standby tutto il tempo può far salire il costo della tua bolletta a fine mese.

Secondo il blog di consulenza energetica EcoCostSavings, una TV moderna consuma circa 58,6 watt quando è in funzione e 1,3 watt quando è in standby. In termini di consumo energetico, varia tra 10 W e 117 W quando è in uso contro 0,5 W e 3 W quando è in standby.

EcoCostSavings afferma che ciò costerà al consumatore medio circa una 20ina di euro in più ogni anno. Ma questa ricerca tiene conto della media dei prezzi applicati prima della guerra in Ucraina, quindi adesso bisognerà capire quanto questo andrà ad impattare sul costo finale.

Se vuoi risparmiare quindi, dovrai spegnere la televisione completamente invece di lasciarla in standby. Ma è anche vero che al giorno d’oggi i televisori spesso non rendono facile il processo di spegnimento completo senza staccare la spina.

Potremmo risparmiare centinaia di euro all’anno

In passato, ogni tv aveva un grande pulsante di accensione, ma ora tutto viene fatto tramite il telecomando, che di solito offre solo la modalità standby.

Si stima che circa il 30% delle famiglie lasci in standby oggetti che non utilizza da un anno o più. TV e console di gioco sono tra i peggiori nella lista dei dispositivi che restano accesi, e sono proprio questi che fanno lievitare le bollette ogni anno.

Ma ci sono molti altri elettrodomestici e gadget che potrebbero gonfiare la bolletta senza che tu te ne accorga. Questi includono baby monitor, altoparlanti intelligenti, stampanti e caricabatterie per smartphone.

Lo studio ha affermato che lasciare gli oggetti di uso quotidiano in standby potrebbe costare alle persone centinaia di euro all’anno.