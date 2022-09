MediaWorld è assolutamente folle, in questi giorni ha lanciato una incredibile campagna promozionale con la quale cercare di spingere i consumatori ad acquistare la nuova tecnologia di ultima generazione, dietro il pagamento di un contributo veramente ridottissimo.

Il volantino non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che l’accessibilità risulta essere garantita praticamente ovunque in Italia, oppure anche direttamente online sul sito ufficiale. In entrambe le occasioni, gli acquisti possono essere completati anche dal divano di casa, previo pagamento delle spese di spedizione, nel caso in cui si richiedesse la consegna presso il domicilio.

MediaWorld: spettacolari offerte attive solo oggi

Le offerte di MediaWorld riescono effettivamente a spaziare in numerosi ambiti e categorie merceologiche, sebbene i più richiesti ed attesi dal pubblico italiano siano sempre sostanzialmente gli stessi. Osservando da vicino la campagna, notiamo effettivamente la presenza di veri e propri top di gamma, a prezzi complessivamente ridotti rispetto al listino originario. Tra i modelli da non perdere non possiamo che elencarvi l’incredibile Samsung Galaxy S22, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 799 euro, senza però dimenticarsi del nuovo foldable più amato, quale è il Galaxy Z Flip4, disponibile a 1149 euro.

Ottime chances di risparmio le registriamo anche nella fascia inferiore ai 300 euro, dove sono presenti Redmi Note 11, Redmi 9A, Oppo A96, Redmi Note 11S, redmi Note 11 Pro, Galaxy A13 ed altri prodotti altrettanto interessanti, i cui prezzi sono visibili online.