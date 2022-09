Lidl è folle: nel nuovo volantino le offerte al 90% di sconto contro Unieuro

Le aziende che operano in Italia soprattutto quando si tratta di supermercati sono innumerevoli, anche se il pubblico tenta sempre la stessa strada. Optare sempre per i soliti marchi non può fare altro che chiudere gli orizzonti, i quali possono invece ampliarsi scegliendo altre realtà molto valide nel settore. Lidl ad esempio è una di quelle che negli ultimi 10 anni ha dato prova di forza, mettendo sotto vettori molto più navigati nel settore dei supermercati. Le offerte non riguardano però solo il cibo o le bevande, ma anche diversi prodotti della vasta scelta nel mondo dell’elettronica utili per l’ambiente domestico.

Ad esempio nell’ultimo volantino di Lidl sono presenti degli sconti super, i quali riguardano proprio l’elettronica di consumo. Potete notarli all’interno delle ultime pagine del volantino, quello appena lanciato dall’azienda per il mese di settembre.

Lidl offre prezzi fuori di testa: ecco quelli più interessanti nel volantino di settembre

Nonostante sia uno dei marchi più conosciuti per quanto concerne il cibo a basso prezzo e tutti gli articoli per la casa, Lidl questa volta lancia una grande novità che sta all’interno del mondo dell’elettronica di consumo.

Se siete amanti della cucina, questa volta Lidl mette a disposizione degli sconti eccezionali soprattutto sul robot da cucina multifunzione Monsieur Cousine Smart. Il robot in questo caso costa 449 € in sconto, con tanti accessori di contorno. Allo stesso tempo potete anche scoprire diversi altri elettrodomestici come una mini friggitrice, una piastra per waffel e un forno a microonde da 800W.

Tutti gli articoli sono garantiti per due anni dal celebre vettore.