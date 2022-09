L’eccessiva esposizione alla luce blu emessa dai dispositivi di consumo e dalle lampadine a basso consumo energetico è stata precedentemente collegata a una serie di problemi di salute, in particolare per gli occhi. Scorrere le notizie sul telefono o guardare la TV per ore può causare visione offuscata, affaticamento degli occhi, secchezza e persino cataratta. Se esposte alla luce blu prima di coricarsi, le persone possono avere problemi a dormire bene.

Ora, un nuovo studio ha rivelato un altro effetto collaterale preoccupante dell’eccessiva esposizione alla luce blu: l’invecchiamento accelerato.

“L’eccessiva esposizione alla luce blu dei dispositivi di tutti i giorni, come TV, laptop e telefoni, può avere effetti dannosi su un’ampia gamma di cellule del nostro corpo, dalla pelle e dalle cellule adipose, ai neuroni sensoriali“, ha affermato la dott.ssa Jadwiga Giebultowicz, professore presso il Dipartimento di Biologia Integrativa presso la Oregon State University e autore senior del nuovo studio. “Siamo i primi a dimostrare che i livelli di metaboliti specifici, sostanze chimiche essenziali per il corretto funzionamento delle cellule, sono alterati nei moscerini della frutta esposti alla luce blu“.

Ecco perchè fa così male

“Il nostro studio suggerisce che evitare un’eccessiva esposizione alla luce blu può essere una buona strategia anti-invecchiamento“, ha affermato Giebultowicz.

In un precedente studio in vivo, i ricercatori hanno dimostrato che i moscerini della frutta esposti alla luce blu attivavano geni di protezione dallo stress, indicando che la luce blu li danneggiava in qualche modo. I moscerini della frutta che sono stati tenuti al buio hanno vissuto molto più a lungo delle loro controparti esposte alla luce blu.

Questa volta, i ricercatori si sono concentrati su una classe specifica di metaboliti: prodotti chimici di reazioni metaboliche catalizzate da vari enzimi che si trovano naturalmente all’interno delle cellule. Si ritiene siano essenziali per il funzionamento delle cellule. Questi includono il succinato, un metabolita essenziale generato dai mitocondri che hanno il ruolo di trasformare il cibo in carburante per le cellule, così come il glutammato, un metabolita centrale in tutti gli organismi poiché fornisce il collegamento tra il metabolismo del carbonio e dell’azoto.