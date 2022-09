Il colosso Honor è tornato a farsi sentire prepotentemente nel mercato smartphone, quando ha lanciato la nuova serie Honor 70.

Si tratta di tre modelli: Honor 70, Honor 70 Pro e Honor 70 Pro+, e ora continua su questa scia con un nuovo medio-gamma. Parliamo di Honor X8 5G, lanciato in Italia a soli 269 euro. Scopriamo insieme la scheda tecnica.

Honor X8 5G sbarca in Italia ad un prezzo super

Il nuovo dispositivo monta uno schermo da 6.5 pollici in risoluzione 1600×720, processore Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G con GPU Adreno 619 e 6 GB di memoria RAM + 2 GB di RAM Turbo e 128 GB di memoria interna. Dispone di 4 fotocamere posteriori rispettivamente di 48 megapixel la principale, 5 megapixel il grandangolo, 2 megapixel il sensore di profondità e 2 megapixel il Macro.

Sul lato anteriore troviamo invece una fotocamera da 8 megapixel Sul lato non manca il sensore di impronte digitali e a livello di connettività troviamo 5G NR 4G LTE-FDD/LTE-TDD 3G WCDMA 2G GSM, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C. Dispone inoltre di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 22.5W.

Il nuovo Honor X8 5G è disponibile per il pre-order con uno sconto di 20 euro dal 2 all’8 settembre in Italia a partire da 269,90 euro. Lo trovate sullo store ufficiale dell’azienda a questo indirizzo. Lo trovate ad un prezzo leggermente superiore anche su Amazon Italia, qui sotto trovate il box per l’articolo. Inoltre, il dispositivo sarà anche disponibile presso i rivenditori autorizzati Vodafone e WindTre.