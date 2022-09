Abbiamo avuto la fortuna di provare in anteprima CarPC StreamBox, un box che permette di trasformare lo schermo di qualsiasi autovettura di ultima generazione in un vero e proprio tablet Android con la possibilità di riprodurre anche filmati. CarPC StreamBox è un progetto nato proprio per ovviare ai vari problemi e limitazioni presenti in Android Auto e Apple CarPlay, infatti, grazie ad esso è possibile sbloccare tantissime funzionalità a partire dalla riproduzione di video fino alla possibilità di giocare con una console grazie alla porta HDMI. Confezione La confezione è molto semplice e al suo interno troviamo un piccolo manuale d’istruzioni, una cavetto TypeC-TypeC, la spilla per aprire gli slot e un adattatore Usb-TypeC. Design Il box è di forma rettangolare ed è molto carino da vedere, nella parte bassa troviamo una griglia molto fitta che serve al raffreddamento dello stesso, griglie anche presente sui “fianchi” più lunghi. Nella parte superiore è presente solamente la scritta CarPC che si illumina una volta connesso il dispositivo tramite USB. Sui uno dei lati più corti troviamo una porta HDMI IN per connettere ad esempio una Playstation mentre sull’altro lato è presente uno slot per la microsim, una porta Type-C e un ingresso Micro-SD. Hardware All’interno troviamo una CPU Qualcomm Octacore da 1,8 GHz e 4 GB di RAM + 64 GB di memoria interna. Grazie allo slot per la microsim (4G LTE + 3G) è possibile connettersi in autonomia alla rete senza utilizzare la connessione del proprio smartphone. Troviamo anche il doppio Bluetooth (BLE 4.2 / BT.5.0). Presenti anche due microfoni per utilizzare il vivavoce. Presente anche il Wi-Fi per connettere lo stesso in rete in mancanza della SIM.

Software

Il sistema operativo è Android 9.0 e supporta CarPlay, Android Auto e Mirrorlink. Presente la personalizzazione appunto di CarPC come CarPlay che consente di collegare tramite Wireless uno smartphone per utilizzare Android Auto o Apple CarPlay.

Recensione

Abbiamo testato CarPC StreamBox sull’infotainment di una Seat Leon con display da 8 pollici e ci siamo immediatamente trovati immersi in una marea di funzionalità che prima non erano possibili tramite Android Auto.

Grazie all’applicazione Youtube è possibile vedere qualsiasi video e stessa cosa può essere fatta con Netflix. Abbiamo provato anche a far vedere al passeggero un video in movimento e il tutto funziona senza alcun problema. Il box funziona anche senza connettere il nostro smartphone ma se proprio volete testare le funzionalità come il vivavoce o avere Android Auto sempre a disposizione potete sfruttare l’app CarPlay.

Tramite il box si possono anche effettuare chiamate, mandare messaggi con Whatsapp, sfruttare gli SMS o installare tantissime applicazioni grazie al Google Play Store. CarPC ha inserito in alto una banda interattiva dalla quale è possibile tornare alla schermata home, gestire la funzionalità di multischermo o tornare “indietro”. Peccato per la barra di stato sempre presente sulla sinistra che crea qualche problema di compatibilità con applicazioni come Waze.

Durante i nostri test il dispositivo si è sempre comportato perfettamente grazie anche alle varie ottimizzazioni fatte dalla casa costruttrice. La fluidità è molto buona e tramite il menu impostazioni è possibile anche regolare la stessa aumentando o diminuendo la qualità dello streaming.

Molto divertente la porta HDMI dove abbiamo connesso una Nintendo Switch giocando a Mario Kart ma addirittura è possibile connettere una Nvidia Shield per godersi Android TV. Logicamente all’interno si possono installare tantissime applicazione come anche Disney Plus o Amazon Prime Video.

La versione essendo ancora non definitiva soffre di qualche bug come il riavvio improvviso dopo diverse ore di utilizzo, applicazioni come Waze che si bloccano all’improvviso o parti dello schermo che non rispondono in qualche applicazione. Niente di grave visto che questi bug verranno risolti con i prossimi aggiornamenti che verranno rilasciati.

Con quali automobili è compatibile? Con tutte le automobili di ultima generazione che hanno la possibilità di connettere Android Auto o Apple CarPlay ma se desiderate avere tutte queste funzionalità è possibile anche sostituire il proprio sistema multimediale con uno di ultima generazione come i tanti presenti su Amazon.

Al momento è possibile acquistarlo su indiegogo al prezzo di 199$. Calcolando tutte le funzionalità del dispositivo e la compatibilità praticamente estesa a tutte le automobili il prezzo è davvero irrisorio e vale la pena averlo per godersi un’esperienza unica.