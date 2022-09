Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Xiaomi ha tolto i veli su ben tre nuovi smartphone. Si tratta in particolare dei nuovi Redmi A1 e Redmi 11 Prime 4G e 5G. Per il momento, questi device sono stati annunciati per il mercato indiano, ma immaginiamo che arriveranno ufficialmente anche per altri mercati.

Xiaomi fa il tris presentando i nuovi Redmi A1 e Redmi 11 Prime 4G e 5G

Il produttore cinese Xiaomi ha fatto il tris con i suoi nuovi device. Come anticipato in questi ultimi giorni, infatti, l’azienda ha annunciato in veste ufficiale ben tre nuovi smartphone appartenenti alla fascia media del mercato.

Il primo è il nuovo Redmi A1, ovvero il più economico dei tre. Le specifiche sono infatti da un medio-basso di gamma. Il processore è il soc MediaTek Helio A22 con tagli di memoria da 2 GB di RAM e 32 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD fino a 512 GB. Sul fronte è poi presente un display IPS LCD da 6.52 pollici in risoluzione HD+ e con un notch a goccia centrale. Il comparto fotografico include due sensori posteriori da 8 e 2 MP. Chiudono la scheda tecnica Android 12 e una batteria da 5000 mAh. Il software è infine Android ma senza la personalizzazione della MIUI.

Leggermente di fascia più alta sono Redmi 11 Prime 4G e 5G. Entrambe le versioni condividono ovviamente diverse caratteristiche, ad eccezione però del processore. La variante 4G monta infatti il soc MediaTek Helio G99 mentre la variante 5G monta il soc MediaTek Dimensity 700. Entrambi possono invece contare sulla presenza di un display IPS LCD da 6.58 pollici in risoluzione FullHD+ e con refresh rate da 90Hz, mentre il comparto fotografico è costituito da due sensori da 50 e 2 MP.

Prezzi e disponibilità

Come già accennato, i nuovi smartphone di Xiaomi sono al momento disponibili in India a dei prezzi che si aggirano tra i 100 e i 250 euro al cambio.