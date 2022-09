Il mese attualmente in corso porterà al debutto una serie di nuovi smartphone da parte di Xiaomi che ha in cantiere il lancio dei nuovi flagship Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro.

Per il momento, l’azienda non ha ancora rivelato alcun dettaglio in merito ai due nuovi progetti ma i rumor non mancano di certo. Scopriamo insieme probabile scheda tecnica e prezzi.

Xiaomi 12T e 12T Pro: in arrivo durante questo mese

In attesa della presentazione ufficiali, in queste ore sono arrivate importanti conferme in merito alle specifiche ed ai prezzi dei due smartphone. I nuovi Xiaomi 12T e 12T Pro non utilizzeranno lo stesso SoC. Stando alle prime informazioni, infatti, il 12T dovrebbe adottare il MediaTek Dimensity 8100 Ultra mentre per il 12T Pro dovrebbe esserci spazio tra le specifiche per lo Snapdragon 8 Plus Gen 1. Da notare, invece, che entrambi gli smartphone adotteranno lo stesso display, almeno per quanto riguarda le specifiche principali.

I due nuovi device di casa Xiaomi arriveranno sul mercato potendo contare su di un pannello da 6,67 pollici di diagonale con tecnologia AMOLED e risoluzione di 1220 x 2712 pixel. Tra i punti in comune dei due smartphone ci sarà la batteria con un’unità da 5.000 mAh integrata sotto la scocca. Da notare, però, che i nuovi Xiaomi 12T si differenzieranno per la velocità di ricarica. Il Pro, infatti, dovrebbe spingersi fino a 120 W per quanto riguarda la ricarica rapida mentre per il modello base sarà necessario “accontentarsi” di 67 W.

Un nuovo leak di queste ore ci anticipa anche quelle che saranno le varianti dei nuovi Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro. Il modello base dovrebbe essere lanciato con 8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna e partire da 600 euro, mentre il Pro offrirà 8/12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna, partendo da 800 euro circa.