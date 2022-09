Spendere poco con Vodafone è possibile, anche se molti di voi effettivamente non l’avrebbero mai pensato. Le nuove promozioni dell’azienda in red sono decisamente interessanti e possono dire la loro nel mercato della telefonia, divenuto, grazie ad Iliad, sempre più competitivo e dai prezzi decisamente bassissimi.

La promozione di cui vi parleremo oggi può essere richiesta solamente dagli utenti che si ritrovano in uscita da un operatore virtuale, tra cui elenchiamo ad esempio anche Iliad, con portabilità obbligatoria del numero originario. L’attivazione può essere richiesta in un qualsiasi punto vendita, mediante il versamento iniziale di circa 10 euro.

Premete questo link e collegatevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, potrete ricevere gratis i codici sconto Amazon e scoprire tantissime offerte speciali.

Vodafone: l’offerta che dovete attivare subito

L’offerta di cui vi stiamo parlando prende il nome di Special 100 Digital Edition, rappresenta la giusta alternativa a quanto proposto da un qualsiasi MVNO, raggiungibile mediante il pagamento di un contributo fisso di soli 9,99 euro al mese, tramite il credito residuo della SIM ricaricabile acquistata in precedenza.

All’interno della promozione si trova un bundle molto interessante, caratterizzato da illimitati minuti e SMS da utilizzare verso tutti, con anche 100 giga di traffico dati da poter spendere per la navigazione in 4G+ in Italia ed in Europa. Gli utenti che sceglieranno di pagare tramite Smart Pay, quindi carta di credito o conto corrente bancario, potranno approfittare di 10 giga di traffico internet in più al mese, sempre alla medesima velocità. La promo, come anticipato, potrà essere richiesta solamente nei negozi fisici.