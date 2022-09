Fino al prossimo 20 settembre 2022 l’operatore virtuale Very Mobile ha reso disponibile nuovamente il buono Amazon dal valore di 10 euro. Il buono è dedicato a tutti i nuovi clienti che acquistano una SIM.

Una volta ricevuta la SIM, il nuovo cliente Very Mobile dovrà attivarla entro 60 giorni dall’ordine effettuato online ed effettuare almeno il primo rinnovo dell’offerta stessa. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Very Mobile rilancia il buono Amazon di 10 euro

Dopo aver rinnovato almeno una volta l’offerta attivata, il cliente riceverà tramite email, subito o comunque entro 30 giorni dall’attivazione della SIM e dal rinnovo dell’offerta, un Buono Regalo Amazon del valore di 10 euro. Il cliente, quindi potrà ricevere il buono subito o aspettare 30 giorni dal primo rinnovo dell’offerta, come viene indicato dal regolamento ufficiale pubblicato sul sito ufficiale di Very Mobile.

L’operazione a premi è riservata ai nuovi clienti che acquistano una nuova sim o eSIM ricaricabile Very Mobile con le seguenti offerte: Very 4,99 MNP, Very 5,99 MNP, Very 6,99 MNP, Very Special 7,99 MNP, Very 8,99 MNP e Very 9,99 MNP. L’operatore ha comunque precisato che Amazon non è uno sponsor dell’operazione e che il buono regalo è utilizzabile per acquisti mediante commercio elettronico sul sito italiano di Amazon.

Sono esclusi i nuovi clienti che provengono da Kena, Spusu, Vodafone, TIM, ho. e WindTre. Per i nuovi clienti Very Mobile con provenienza Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali sono disponibili tante offerte visibili sul sito ufficiale dell’operatore.