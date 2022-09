TIM cerca in tutti i modi di strappare i clienti alle dirette concorrenti, in particolare gli operatori virtuali, da sempre isola felice per gli utenti che vogliono tanti giga a basso prezzo, a patto che siano disposti a rinunciare in parte alla velocità di connessione.

Per questo motivo ha recentemente deciso di proporre al pubblico una bellissima promozione che nasconde al proprio interno un bundle assolutamente invidiabile, attivabile però con le dovute limitazioni. Prima di tutto è bene ricordare che potrà essere richiesta solamente con portabilità del numero originario, dietro il pagamento di un contributo iniziale di circa 10 euro, e provenienza da un operatore virtuale, tra quelli effettivamente indicati poco sotto.

TIM: l’offerta disponibile nel periodo

La migliore offerta del periodo di TIM è sicuramente la Wonder Five, una promozione pensata per i soli provenienti da un operatore virtuale qualsiasi (che non sia Iliad), il cui prezzo fisso mensile si aggira attorno ai 7,99 euro, per il quale è previsto il pagamento direttamente tramite credito residuo (no conto corrente o carta di credito).

Il bundle effettivamente offerto all’utente finale è assolutamente da non credere, infatti al suo interno si trovano minuti illimitati e SMS da utilizzare verso tutti, con l’aggiunta diretta di 70 giga di traffico dati. La navigazione si ferma al massimo al 4G+, di conseguenza si potranno raggiungere velocità fino a 150Mbps in download e 75Mbps in upload. L’attivazione, se interessati, è possibile in ogni negozio di casa TIM presente in Italia.