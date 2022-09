Telegram batte WhatsApp: l'app azzurra è migliore di quella verde, ecco perchè

Ci sono svariate ragioni per cui gli SMS ad oggi si ritrovano quasi praticamente in pensione. Effettivamente questo vecchio servizio di messaggistica non è più sostenibile secondo quelle che sono le idee dei classici utilizzatori di smartphone. Ognuno infatti reputa molto più utili i nuovi social e le nuove applicazioni di messaggistica, le quali non costano nulla e soprattutto possono essere utilizzate con rete Internet anche in assenza di un segnale di rete telefonica.

Proprio per tale motivo a spopolare durante gli ultimi anni è stata WhatsApp, piattaforma che oggi oltre 2 miliardi di utenti utilizzano. Molte funzionalità hanno reso molto più semplice l’utilizzo della piattaforma, la quale però a quanto pare non sarebbe la sola a servire il pubblico con determinate feature. Esistono infatti tantissimi concorrenti per WhatsApp, ma a spuntarla su tutti e Telegram, applicazione che a quanto pare sarebbe la preferita di moltissime persone.

Telegram batte WhatsApp agevolmente grazie a tutte le funzionalità introdotte negli anni

Stando a quanto riportato, sono numerosissimi gli utenti che stanno accantonando da tempo WhatsApp per utilizzare Telegram. La famosa applicazione di messaggistica istantanea che ha le sue origini in Russia, riesce a permettere tante funzionalità in più rispetto all’applicazione colorata di verde.

Basti pensare che il livello di privacy all’interno di Telegram risulta molto più elevato rispetto WhatsApp, ma non finisce qui. Sono molte di più le funzionalità simpatiche presenti, così come le emoticon disponibili. Allo stesso tempo è possibile inviare immagini e video come file, così come tante altre funzionalità introdotte durante lo scorso mese con l’implementazione dei profili Premium. E voi cosa siete soliti usare? Telegram o WhatsApp?