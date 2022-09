Samsung fornirà assistenza ai propri clienti in maniera ancora più efficiente. Infatti, in Spagna ha deciso di offrire una nuova modalità di supporto da remoto, in tempo reale e ancora più semplice.

I primi test sono partiti utilizzando WhatsApp, tramite il quale i clienti hanno già la possibilità di contattare l’assistenza tecnica. In questo modo, hanno la possibilità di ricevere consigli e indicazioni da personale estremamente qualificato e dai tecnici professionisti senza alcun appuntamento fisico.

Samsung e WhatsApp: i problemi verranno risolti direttamente da casa

Questa tuttavia non è una vera e propria novità ma un’espansione del servizio offerto precedentemente. La chat di assistenza già c’era ma consentiva solo la prenotazione di appuntamenti presso i centri d’assistenza. Ora, invece, le pratiche verranno risolte da remoto.

Samsung ha deciso di mettere in pratica questa nuova idea dopo le complicazioni dovute al coronavirus. Dunque la scelta è assolutamente opportuna, poiché velocizza indubbiamente tutti gli interventi e i processi che avverrebbero in maniera più lenta se effettuati fisicamente.

L’assistenza tramite WhatsApp, come detto prima, sarà in tempo reale e avverrà mediante la scansione di un codice QR o tramite l’accesso a un collegamento diretto sulla pagina Guida e supporto di Samsung. Tuttavia, al momento, il suo funzionamento è destinato solo alla Spagna.

Samsung offre uno dei migliori servizi in assoluto, ma comunque vuole continuare ad implementare novità importanti affinché riesca ad essere sempre un passo avanti alla concorrenza. Apple infatti sta cercando di scalzarla da questo punto di vista, ma pare che per ora non ci sia ancora storia.