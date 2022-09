La popolarità delle auto elettriche è aumentata vertiginosamente ultimamente. Sebbene i miglioramenti nella tecnologia della batteria abbiano portato a una maggiore autonomia, i consumatori continuano a chiedersi quanto tempo possa durare la batteria del proprio veicolo. Dopotutto, è la parte più costosa di un’auto elettrica, dato che una nuova può costare fino a 20.000 euro.

Le auto con motore a combustione interna sono alimentate a benzina o diesel, mentre i veicoli elettrici sono alimentati da un pacco batteria che aziona uno o più motori elettrici. Le batterie che alimentano le auto elettriche sono composte dagli ioni di litio, che è lo stesso tipo di materiale che si trova nei telefoni cellulari e in altri dispositivi elettronici di consumo.

Le batterie agli ioni di litio hanno una densità di energia maggiore rispetto a quelle ricaricabili al piombo-acido o nichel-cadmio, il che significa che non occupano molto spazio fornendo un livello di potenza equivalente. La capacità della batteria di un veicolo viene misurata in kilowattora (kWh), quindi un veicolo con una valutazione kWh più elevata significa che ha più autonomia.

Quanto dura una batteria per auto elettrica?

La durata di una batteria dipende da una serie di fattori. Sebbene possa variare, i produttori di veicoli elettrici sono tenuti a rilasciare una garanzia di almeno 8 anni. Tuttavia, alcuni produttori offrono garanzie più lunghe.

Kia offre una garanzia sulla batteria per 10 anni e oltre 100.000 km e Hyundai fornisce una copertura della garanzia sulle batterie dei veicoli elettrici per l’intera vita del veicolo. Le garanzie variano non solo in base al tempo, ma anche alla natura della copertura. Alcune case automobilistiche sostituiranno la batteria solo se si esaurisce completamente, mentre altri marchi come BMW, Tesla e Volkswagen copriranno il costo di una batteria se la capacità della batteria scende al di sotto di una certa percentuale.

Poiché la tecnologia delle batterie continua ad evolversi, le aziende stanno creando batterie più grandi con una maggiore autonomia. Ad esempio, la prima generazione di Nissan LEAF aveva un’autonomia massima di 100 km circa, mentre la più recente LEAF ha un’autonomia massima di oltre 250 km. La tecnologia avanzata di queste batterie più grandi riduce anche il loro degrado. Inoltre, una Tesla Model S perde solo circa il 5% della capacità durante il primo ciclo di vita.