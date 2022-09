Postepay e Poste italiane: truffa in giro, ecco la nuova mail che svuota il conto

Siete nei guai e avete cliccato su un link non identificato che vi ha portato a spendere soldi contro la vostra volontà? Siete di certo caduti all’interno di un tranello, il più classico dei tentativi di phishing.

Ma cosa vuol dire? Stiamo parlando di un metodo per truffare le persone che ormai gira da diverso tempo. Non si tratta di un messaggio uguale, ma semplicemente di avvisi che all’apparenza provengono dalle banche di appartenenza ma che in realtà non sono altro che un modo per attirarvi a farvi truffare. Postepay è una delle carte più attenzionate dai malviventi, i quali infatti sanno di poter fare breccia nelle difese del pubblico con un semplice messaggio. Stando alle testimonianze delle persone in Italia, almeno una volta a settimana all’interno della loro mail comparirebbe un messaggio del genere.

Per identificarlo basta poco in realtà, visto che tutto ciò che bisogna fare è controllare l’e-mail del mittente. Ovviamente poi all’interno della vostra applicazione dovreste trovare riscontro visto che le banche provvedono ad inviare avvisi e comunicazioni direttamente nelle caselle della propria applicazione di Home Banking.

Postepay: un nuovo messaggio scuote gli utenti, state attenti ai vostri risparmi

Durante gli scorsi giorni si è parlato insistentemente di un messaggio che sarebbe arrivato su più caselle e-mail. Postepay sarebbe la carta citata al suo interno, dove è possibile leggere che bisogna reimpostare la password.

È solo un tentativo di phishing, il quale vuole le vostre credenziali per poter rubare i soldi dal vostro conto. Evitate quindi di cliccare sul link e di cambiare la password, visto che la concederete i malviventi.