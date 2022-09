Il colosso Sony ha recentemente annunciato che a partire dal prossimo 1 ottobre, il capo della divisione hardware PlayStation, Masayasu Ito si dimetterà dal suo ruolo, lasciando l’azienda dopo 36 anni.

La notizia è stata diffusa in una breve dichiarazione sul sito ufficiale, spiegando che a partire dal 1 ottobre ad assumere il ruolo di direttore rappresentativo e vicepresidente esecutivo sarà Lin Tao. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PlayStation perde il capo della divisione hardware dopo 36 anni

Secondo quanto riferito da Bloomberg le dimissioni del 60enne sono dovute alla sua decisione di andare finalmente in pensione, quindi non ci sarebbero altri motivi interni per il suo passo indietro. Ito è entrato a far parte di Sony nel 1986 e nel 2000 è passato alla divisione giochi dell’azienda Sony Computer Entertainment, dove è stato incaricato della progettazione hardware quello che riguardava il brand PlayStation.

Inizialmente, Ito si è occupato dello sviluppo di periferiche per la PS2 e del monitor LCD ufficiale per la PSOne, ma una volta iniziato lo sviluppo della PSP, Ito fu incaricato della progettazione della console portatile. Ito ha poi continuato a progettare l’hardware di PS3, nonché l’hardware e il software di sistema per PS4, oltre ad essere stato una figura chiave nello sviluppo di PS4 Pro e della più recente PlayStation 5.

In un’intervista con Famitsu nel 2019, Ito ha spiegato il motivo per cui il controller DualShock/DualSense non ha cambiato radicalmente la sua forma sin dal rilascio del primo DualShock per PS1. Ecco le sue parole: “Abbiamo provato varie cose, ma alla fine siamo tornati a questa forma. Alla fine torniamo sempre al punto in cui diciamo ‘questa forma è la più facile da usare’. Non credo ci sia bisogno di cambiare forzatamente l’aspetto, ma naturalmente, se dovesse emergerne una più efficace, saremo pronti al cambiamento“.