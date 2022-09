La conferenza Meta Connect sarà trasmessa in live streaming l’11 ottobre alle 19 ora italiana. Secondo un post sul blog sul sito Web di Oculus, la società discuterà del suo sviluppo nel metaverso e fornirà “uno sguardo a ciò che accadrà nel prossimo e lontano futuro”. Gli annunci non saranno all’altezza del Connect dell’anno scorso, quando l’azienda ha cambiato il suo nome da Facebook a Meta, ma la società ha dichiarato che vedremo le informazioni sull’app di realtà virtuale di Horizon Worlds, nonché un suggerimento che l’alto- fine “Progetto Cambria” sarebbe stato mostrato il copricapo.

Mark Zuckerberg ha dichiarato il mese scorso che l’azienda presenterà un nuovo visore VR a ottobre e martedì ha confermato tale affermazione con un’immagine caricata su Facebook. L’equipaggiamento che indossa nella ripresa ricorda quello che abbiamo visto in precedenza su Project Cambria.

Meta presenterà il suo nuovo visore di fascia alta

Secondo Zuckerberg, il visore incorporerà il tracciamento degli occhi e del viso, nonché il passthrough del colore, e si dice che abbia uno schermo a risoluzione più elevata rispetto a Oculus Quest 2. Il mese scorso, Zuckerberg ha anche affermato che durante la conferenza Connect sarebbero stati rivelati i dettagli relativi a “importanti miglioramenti alla grafica di Horizon e avatar”.

Horizon Worlds è l’app metaverse di punta dell’azienda, che consente agli utenti di costruire le proprie esperienze di realtà virtuale (simile a programmi come VRChat). A causa della qualità grafica relativamente bassa di Horizon, Zuckerberg ha recentemente twittato uno screenshot che ha suscitato molta presa in giro e ha generato molte battute. In risposta ai meme, il CEO di Meta ha promesso grandi miglioramenti, di cui dovremmo saperne di più l’11 ottobre.

La società ha fatto una grande scommessa sul fatto che il metaverso sarà il futuro e sta spendendo miliardi di dollari all’anno per farlo accadere. Probabilmente cercherà di giustificare quella spesa in Connect, oltre a persuadere il pubblico che dovrebbe prestare attenzione al metaverso piuttosto che deriderlo.