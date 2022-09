Lidl fa impazzire letteralmente i consumatori italiani con il lancio di una campagna promozionale decisamente speciale, la migliore del mese, almeno per quanto riguarda la possibilità di godere di un risparmio importante, sia sull’acquisto della tecnologia, che dei beni di prima necessità.

Spendere poco è possibile, ma sopratutto risulta essere alla portata di tutti; questo è il più grande pregio della campagna, la possibilità di accedere alle stesse offerte a prescindere dalla provenienza territoriale. In altre parole sarà possibile recarsi dove si vuole in Italia, e godere in egual misura dei medesimi prezzi di vendita.

Lidl: queste le offerte da non perdere

Con Lidl gli utenti possono davvero dormire sonni tranquilli, i nuovi prezzi del volantino spingono i consumatori a spendere pochissimo sull’acquisto di prodotti di tecnologia, sia chiaro non smartphone o accessori dello stesso tipo.

Il dispositivo in vendita al prezzo più basso in assoluto è una sigillatrice per sacchetti, disponibile all’acquisto ad una cifra che si aggira attorno ai 5,99 euro, con la quale comunque riuscire a chiudere in maniera semplice ed ermetica i propri sacchetti. Fatto questo, potreste pensare di utilizzare l’etichettatrice, il cui prezzo non si allontana dai 19 euro, per organizzarli al meglio, finendo poi con una lampada LED da posizionare ad esempio su un comodino, in vendita a soli 12,99 euro.

Sono ugualmente disponibili tantissimi altri prodotti estremamente interessanti, come le scope elettriche ed a vapore di Vileda e Termozeta, da 49 e 59 euro, senza dimenticarsi dell’ottimo forno elettrico, il cui prezzo si aggira sui 44 euro.