Kena Mobile batte Iliad e Vodafone con promozioni da 5 euro al mese

Il meglio che è un gestore mobile possa fare e proporre delle promozioni sensibilmente migliori rispetto alla concorrenza. Questo è quanto sta provando a fare uno dei provider più interessanti soprattutto nell’ala dei virtuali, ovvero Kena Mobile.

Il nostro gestore è riuscito infatti nell’impresa di battere anche il suo provider madre, quello su cui si appoggia per la rete telefonica. Stiamo parlando di TIM, azienda che in questo momento certamente non può competere con le promozioni di Kena Mobile. A dimostrarlo sono tre soluzioni diverse tra loro ma che vanno a stimolare la voglia di cambiare di tanti utenti di più gestori diversi.

Kena Mobile: queste sono le migliori offerte a cui potete ritrovarvi davanti

Le promozioni di questo gestore risultano fondamentalmente utili per coloro che non hanno particolari pretese in termini di connessione. Infatti sono tutte disponibili con il 4G, mentre il 5G non è al momento disponibile. Bisogna però anche contestualizzare, dal momento che in Italia sono davvero poche le zone in cui si può beneficiare del vero 5G.

Proprio qui in basso potete scoprire tutte le migliori promozioni del momento offerte dal gestore, le quali sono dirette a tutti i gestori mobili.

Per tutti i clienti Iliad, PosteMobile, Lyca Mobile, Fastweb ed altri MVNO

Minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili in Italia

500 SMS verso tutti i gestori italiani

100 giga di traffico dati per navigare sul web in connessione 4G

PREZZO: 5,99 euro al mese

Per tutti i clienti Iliad, PosteMobile ho. Mobile e altri MVNO