L’arrivo di iPhone 14 è oramai sempre più imminente, i rumors che circolano in rete sono sempre di più e continuano a delineare con crescente precisione ogni dettaglio costruttivo dei futuri diamanti di Apple, dai dettagli del design costruttivo che ormai non sono più un mistero, come ad esempio il notch a doppio foro, fino alle dimensioni del display e del corpo.

Così come delle nuove componenti, da tempo si parla anche delle fotocamere che accompagneranno i nuovi iPhone, non a caso infatti da mesi ormai circolano numerose indiscrezioni in merito i sensori, i quali saranno decisamente più grandi dei precedenti e porteranno ad un balzo di quattro volte in termini di risoluzione, che passerà dagli attuali 12 Megapixel ai futuri 48 Megapixel.

Le custodie spoilerano le dimensioni

In rete stanno circolano le fotografie legate alle future cover per iPhone 14, prodotte in anticipo grazie informazioni trapelate da fonti anonime interne ad Apple, il leaker che ha svelato le cover mostra in modo chiaro ed evidente la differenza dimensionale del comparto fotografico, diretta conseguenza del rinnovamento di quest’ultimo.

Fonti attendibili infatti attestano che Apple aggiornerà il teleobiettivo di iPhone 14 Pro passando da un modulo a 6 elementi, a uno a 7 elementi e che la fotocamera principale basata su un nuovo sensore sarà da 48 Megapixel, anche il flash led ed il sensore LiDaR cambieranno ma solo nella posizione che non sarà la medesima presente nel predecessore.

Non rimane che attendere il Keynote di Apple per vedere tutti questi cambiamenti diventare realtà con i nuovi iPhone materializzarsi.