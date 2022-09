Iliad offre al momento l'offerta migliore: 150GB in 5G, prezzo e caratteristiche

Il provider da battere ogni giorno da più anni ad oggi è sicuramente Iliad. Il motivo lo conoscerete di certo, soprattutto perché le promozioni migliori costano pochissimo e molto meno di quelle offerte dalla concorrenza per quanto riguarda i contenuti analoghi.

Oltre alla promozione in fibra che può costare anche 15,99 € al mese se siete già clienti Iliad, c’è ancora una delle migliori offerte in ambito mobile. Ricordiamo che proprio queste sono soggette a scadenza, per cui per accaparrarvele dovete fare presto. Ricordiamo ovviamente che nel momento in cui doveste perdervi una promozione, non bisognerà disperare. Ogni utente Iliad mancato, può scoprire direttamente dopo qualche mese che la vecchia promozione è ritornata, come è accaduto proprio lo scorso mese di agosto. Diverse persone hanno potuto effettuare la loro migrazione dal proprio provider presso il noto gestore italiano, il quale conferisce contenuti ma soprattutto qualità e convenienza.

Contrastare Iliad è impossibile se propone offerte del genere

Nessuno immaginava che potesse riproporsi con il solito prezzo dopo mesi e mesi dalla prima volta che era stata vista nel panorama della telefonia mobile. Stiamo parlando della nota offerta di Iliad che prende il nome di Giga 150, soluzione unica nel suo genere visto che la concorrenza di ogni gestore proprio non riesce neanche ad avvicinare un prezzo del genere con tutti quei contenuti.

Ricordiamo che con soli 9,99 € al mese per sempre per qualsiasi utente, Iliad concedi a tutti la possibilità di avere il massimo. Ci sono 150 giga in 5G per navigare sul web, minuti senza limiti verso tutti ed SMS senza limiti verso tutti.