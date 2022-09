Google ha rivelato questa mattina che la presentazione dell’hardware Pixel avrà luogo giovedì 6 ottobre. All’I/O 2022 di maggio, Google ha rilasciato Pixel 7 e 7 Pro, nonché Pixel Watch. Questo prossimo evento approfondirà i dettagli di questi prodotti, comprese le caratteristiche, i prezzi e la disponibilità. La frase “Si riunisce tutto questo autunno” sottolinea l’ecosistema del prodotto.

Il 6 ottobre, alle 10:00 ET, ci sarà un live streaming per chiunque non possa partecipare all’evento di persona a Brooklyn. Dopo due anni di annunci virtuali nel 2020 (Launch Night In) e nel 2021, questa è la prima apparizione fisica di Google (Pixel Fall Event).

Google si sta preparando per il suo evento

Un video in anteprima per l’evento del 6 ottobre mostra i nuovi telefoni di punta, i dispositivi indossabili e, cosa interessante, i Pixel Buds Pro. Abbiamo già una solida idea dell’hardware Pixel 7 e 7 Pro, ma tutto si riduce al nuovo software basato sull’intelligenza artificiale che Google ha progettato per i telefoni.

Il suddetto video contiene un nuovo aspetto intrigante del Pixel 7 Pro. Frontalmente, le fotocamere sono abbastanza visibili, con il teleobiettivo ben visibile all’interno dell’obiettivo circolare e un anello attorno all’ultrawide centrale. Nel frattempo, Google deve ancora dimostrare Wear OS 3 per Pixel Watch. Sarà quasi sicuramente più “stock” rispetto al Galaxy Watch 5 di Samsung, con il Montblanc Summit 3 che fornisce una migliore indicazione dell’interfaccia utente e potrebbe essere limitato a ciò che è disponibile nell’emulazione.

Dobbiamo ancora vedere quale funzionalità cross-device collegherà le esperienze indossabili e telefoniche. Resta da vedere se Google farà altri annunci hardware durante l’evento. Come dispositivi non Pixel sono previsti un nuovo Nest Wifi con 6E e “Chromecast HD”.