Esselunga si avvicina nuovamente ai mostri sacri della rivendita di elettronica, mediante il lancio di un volantino sicuramente accattivante ed arricchito con prezzi molto più bassi del normale, i quali riescono a ridurre di molto la spesa che gli utenti devono necessariamente sostenere in fase d’acquisto.

I prezzi sono alla portata della maggior parte di noi, con la disponibilità del volantino in ogni negozio in Italia, ricordiamo infatti che gli stessi prezzi non sono attivi online sul sito ufficiale, dove non sarà possibile godere delle medesime riduzioni relative alla tecnologia di ultima generazione.

Esselunga: le offerte con gli sconti che battono tutti

Le occasioni del volantino Esselunga lasciano davvero a bocca aperta gli utenti, con il lancio di numerosi prezzi bassissimi tra cui tutti hanno la possibilità di scegliere, in modo da essere sempre sicuri di spendere poco, a prescindere dalla fascia di prezzo di riferimento.

Partendo, ad esempio, dalla più bassa del momento, ecco che sarà possibile acquistare un Redmi Note 11 Pro, Oppo A54, Redmi 9A, Realme 9 Pro, per finire con l’incredibile Oppo Find X5 Lite, il cui prezzo non supera i 400 euro e rappresenta il giusto compromesso per avere l’accesso alla fascia media della telefonia mobile.

L’alternativa più costosa è sicuramente rappresentata dall’Apple iPhone 12, il prodotto che maggiormente ha catturato la nostra attenzione nel volantino di Esselunga, il cui prezzo è comunque legato a 768 euro, una cifra decisamente elevata per la quale sono necessarie le giuste considerazioni.