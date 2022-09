La situazione è grave: il diesel sta salendo sempre più di prezzo, e la sua media a livello nazionale attualmente eclissa il costo della benzina.

“Il diesel è ciò che alimenta gli autotrasporti e fa girare la nostra economia globale“, ha affermato Joseph Sykora, analista azionario di Aptus Capital Advisors.

Ma il diesel non è solo cruciale per gli autotrasporti: è fondamentale per il trasporto internazionale nel suo insieme perché i motori di veicoli pesanti come camion merci, jet cargo e chiatte funzionano con il diesel. Quindi, se l’invio di prodotti in tutto il paese e nel mondo diventa più costoso, aumentano anche i prezzi legati al trasporto, peggiorando l’inflazione.

I prezzi del diesel sono stati a lungo più costosi della benzina, ben prima che i fattori odierni, tra cui la guerra in corso in Ucraina, le basse capacità delle raffinerie e la domanda di energia post-Covid, riducessero le forniture globali di petrolio e facessero aumentare i prezzi. Ma perché?

Ecco perchè costa di più

Ci sono tre ragioni principali per la discrepanza di prezzo: il passaggio a miscele più pulite, tasse statali e federali più elevate e domanda e offerta di diesel.

Nel 2006, l’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti ha iniziato a introdurre gradualmente norme che limitavano in modo significativo il contenuto di zolfo del carburante diesel. L’agenzia lo ha fatto perché livelli di zolfo nell’aria sono tossici sia per l’uomo che per l’ambiente.

E dal 2014, l’EPA ha stabilito che tutto il diesel venduto e prodotto negli Stati Uniti deve essere ULSD (ultra low sulfur diesel), uno standard di diesel che limita il contenuto di zolfo a 15 parti per milione. Le normative sul contenuto di zolfo hanno ridotto le emissioni tossiche di almeno il 90%, secondo l’EPA.

I regolamenti dell’EPA apportano grandi benefici all’ambiente. Ma l’abbassamento del contenuto di zolfo del diesel ha portato a una minore densità di energia e all’aumento dei costi di produzione presso le raffinerie, esercitando una pressione al rialzo sui prezzi.