Conad si avvicina ai mostri sacri della rivendita di elettronica mediante il lancio di una spettacolare campagna promozionale, arricchita con prezzi decisamente più bassi del normale, i quali riescono ad invogliare i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia.

Il volantino risulta sin da subito essere una delle migliori promozioni del periodo, data la possibilità di fruire delle medesime occasioni a prescindere dalla provenienza; al momento gli acquisti non possono essere completati online sul sito ufficiale, ma in parallelo è comunque possibile pensare di ricevere anche la garanzia di 24 mesi, e di poter eventualmente rateizzare il pagamento, nel caso in cui la spesa dovesse superare i 199 euro.

Conad: le occasioni da non mancare assolutamente

Le occasioni del volantino Conad spingono gli utenti ad acquistare un nuovo smartphone, spendendo cifre decisamente ridotte rispetto al passato, o comunque al listino originario dello stesso. Stiamo parlando, ad esempio dello Xiaomi redmi 9AT, un prodotto non propriamente recentissimo, ma ancora in grado di fare la differenza proprio per la sua capacità di garantire prestazioni relativamente elevate, dietro il pagamento di un contributo non superiore agli 89,90 euro.

La variante attualmente disponibile è la solita no brand, ciò sta a significare che gli aggiornamenti vengono effettivamente rilasciati dal produttore, senza dover attendere l’operatore telefonico, ed allo stesso tempo la scheda tecnica è comunque impreziosita dalla presenza di una batteria da ben 5000mAh, con la quale riuscire a garantirsi una autonomia ben superiore alle aspettative.