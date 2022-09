In un 2022 segnato dai rincari ad ogni livello del costo della vita, la notizia in merito alle norme stradali e nel dettaglio per ciò che concerne le multe per infrazioni del codice della strada che vi stiamo per dare proprio non ci voleva, infatti a partire dal Gennaio 2023 assisteremo ad un rincaro anche delle multe, le quali vedranno un’oscillazione anche del 10% in più.

Perchè gli importi delle multe aumentano

Gli importi delle multe sono destinati ad aumentare poichè dal primo gennaio 2023 scatterà l’adeguamento biennale delle sanzioni previsto dal Codice della Strada, aumento che sarà regolato in base all’indice FOI, un indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Si tratta di un indice elaborato da ISTAT su base mensile.

Stando a quanto emerso e dai dati calcolati da ISTAT, l’indice FOI di luglio calcolato sull’ultimo biennio, ha visto una crescita del 9,8%, ovviamente basandosi sui dati che avremo a Dicembre, dunque elaborati in base a Novembre, potremo avere anche un valore più basso o più alto, allo stato attuale però, se il il cambiamento avvenisse ora, la multa per il divieto di sosta passerebbe da 42 a 46 euro, quella per l’uso del cellulare alla guida da 165 euro a 181 euro e quella per la violazione di una ZTL da 83 a 91 euro.

ASAPS, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, visto il momento critico su più fronti, ha lanciato un appello di aiuto affinché questa manovra venga congelata, dal momento che graverebbe sulle famiglie e porterebbe ad una riscossione insoluta decisamente maggiore.