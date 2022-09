I nostri colleghi di WABetaInfo hanno recentemente scoperto che l’applicazione WhatsApp potrebbe presto intervistarvi. La casa di Zuckerberg sta lavorando ad un sistema di interviste da proporre ad alcuni dei suoi utenti.

Le interviste verranno proposte proprio all’interno del servizio di messaggistica. Come funzionerà il tutto? Cerchiamo di capirlo insieme.

WhatsApp potrebbe presto iniziare ad intervistarvi

Pare che WhatsApp si stia interessando sempre di più alle opinioni dei suoi utilizzatori. Dopo aver ascoltato diversi suggerimenti della community ed aver introdotto funzioni richieste da tempo, sta per fare un ulteriore passo in avanti. Grazie ad una serie di interviste, cercherà di capire ancora meglio cosa gli utenti vogliono vedere all’interno del servizio di messaggistica!

WhatsApp inizierà a breve a proporre interviste ad un numero ristretto di utenti. Il criterio con il quale verranno scelti gli utenti è al momento ignoto. Ciò che è certo è che i selezionati verranno avvisati della possibilità di rispondere ad un’intervista con una notifica pop-up. All’interno dell’app stessa, in una chat specifica e verificata chiamata “Interviste WhatsApp“. Gli utenti, ovviamente, non saranno obbligati a rispondere. Partecipare sarà a propria discrezione.

Al momento, non ci sono informazioni in merito ai possibili argomenti delle interviste. Ciò che si è ipotizzato è che queste serviranno all’azienda per capire quali sono le funzioni che gli utenti vorrebbero vedere all’interno del servizio di messaggistica. Cosa comporterà tale novità? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.