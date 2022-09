TIM ha recentemente attivato un’offerta davvero incredibile, al suo interno si possono trovare contenuti di altissimo livello, ad un prezzo complessivamente ridotto, infatti gli utenti potranno spendere non più di 7,99 euro al mese, per goderne appieno.

Prima di proseguire, è bene ricordare che la promozione discussa nel nostro articolo è attivabile solamente con portabilità, ciò sta a significare che il cliente dovrà necessariamente cambiare operatore telefonico con il proprio numero originario. Oltre a questo, è bene ricordare che la portabilità dovrà essere completata da un operatore virtuale, esclusa Iliad; non sarà possibile richiedere la promozione provenendo ad esempio da Vodafone o WindTre.

TIM: le nuove offerte con tutti i prezzi

La promozione di cui tanto vi abbiamo parlato prende il nome di TIM Wonder Five, ha un costo fisso di 7,99 euro al mese, addebitati direttamente sul credito residuo della SIM ricaricabile, con costi iniziali da sostenere pari a circa 10 euro (da versare una tantum, ovvero solamente una volta).

Il bundle contiene ad ogni modo tantissimi contenuti, quali sono rappresentati da 70 giga di traffico dati in 4G, e minuti/SMS illimitati da utilizzare verso un qualsiasi operatore telefonico. Ricordiamo che la promozione in oggetto non presenta vincoli in termini temporali, ciò sta a significare che non è imposto un limite alla scadenza, potrete abbandonare TIM in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

In parallelo, l’attivazione è possibile solamente nei punti vendita in Italia.