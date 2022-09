Una nuova pubblicità di Samsung, che celebra l’innovazione su Galaxy Z Flip 4 e Galaxy S22 Ultra e dichiara che ‘non arriverà presto su un iPhone vicino a te’, si sta già facendo strada nel mercato degli smartphone. Apple introdurrà il nuovo iPhone 14 il 7 settembre, quindi non ci vorrà molto prima che scopriamo i nuovi device tanto attesi.

Nella pubblicità più recente di Samsung, intitolata ‘Buckle Up’, la società si avvale di un noto narratore dei primi anni 2000 e prende di mira direttamente il futuro modello di iPhone di Apple, denominato iPhone 14.

Samsung si focalizza sul suo Galaxy Z Flip 4

Prima di lodare l’aspetto unico dello smartphone Galaxy Z Flip 4, la prima riga dell’annuncio dichiara che ‘le teste si gireranno… semplicemente non nella tua direzione’. L’autore ha poi attaccato le fotocamere notando che la ‘fotocamera con la risoluzione più alta su uno smartphone… sarà nelle tasche di qualcun altro’ e che ‘la fantastica foto della luna che sta raccogliendo tutti i like non sarà tua. ‘ Entrambe queste affermazioni sono vere.

L’ultima affermazione fatta da Samsung nella pubblicità è che ‘questa svolta non arriverà presto su un iPhone vicino a te’, ma piuttosto che è ‘già qui’ sul Galaxy Z Flip 4 e sul Galaxy S22 Ultra. Questa affermazione è fatta in riferimento al fatto che Apple non dovrebbe rilasciare un nuovo iPhone a breve. Il Galaxy Z Fold 4 non è presente nella campagna, molto probabilmente in modo che l’enfasi possa continuare a essere posta su prodotti che hanno prezzi competitivi con quelli degli iPhone.