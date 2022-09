PosteMobile: Vodafone sotto attacco, il gestore virtuale offre tutto gratis

Le compagnie telefoniche, negli ultimi anni puntano sempre più su promozioni che fanno venire l’acquolina in bocca grazie ai loro contenuti. PosteMobile punta sui Giga, che si sa, sono la parte più importante secondo quel che pensano gli utenti.

PosteMobile: ci sono alcune novità molto interessanti

PosteMobile sta crescendo tantissimo negli ultimi tempi grazie alle sue offerte estremamente competitive. Per questo ha deciso di mettere una marcia in più andando a prorogare moltissime delle sue promo nella categoria ‘’ricaricabili base’’ che sono attivabili direttamente negli uffici postali.

Tali promozioni hanno una scadenza rinnovata. Infatti molte di esse hanno una scadenza programmata per la fine di questo 2022.

Tra di esse troviamo ecco le promozioni PosteMobile più amate ovvero Creami Relax 100 e la super bomba internet, l’Extra WOW 10GB.Ma le sorprese non finiscono assolutamente qui. Sarà infatti possibile a breve attivare di nuovo la vecchia Poste Pay Connect che permette di unire la classica PostePay alla Sim di questo operatore.

Ma la chicca delle cicche arriva con una promozione per gli utenti che fanno grande utilizzo della loro connessione Internet. Infatti PosteMobile per loro ha ben pensato di creare la promozione Creami Relax 100: il pubblico che riuscirà a sottoscriverla potrà finalmente contare su un corrispettivo di ben 100 Giga di internet, i quali si attivano al 13esimo mese. Durante i 12 mesi precedenti, il pubblico che sottoscriverà la promo potrà contare come già si sa sulla cifra di ben 80GB. Chiaramente saranno a disposizione anche minuti senza limiti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori nazionali.