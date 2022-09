Se l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft andrà a buon fine, la società ha promesso di mantenere Call of Duty su PlayStation per ‘molti altri anni’ quando il contratto di marketing esistente tra Sony e Activision scadrà.

Secondo The Verge, il dirigente dei giochi Microsoft Phil Spencer ha fornito la garanzia per iscritto al presidente e CEO di PlayStation Jim Ryan all’inizio di quest’anno. Spencer ha confermato l’impegno nei confronti di Verge in una dichiarazione: ‘A gennaio, abbiamo concesso a Sony un accordo formale che garantisce a Call of Duty su PlayStation la parità di funzionalità e contenuti per almeno diversi anni oltre il contratto Sony esistente, un’offerta che va ben oltre ordinari accordi per l’industria dei giochi.’

Microsoft manterrà Call of Duty su PlayStation per ‘molti anni’

Spencer ha già rilasciato più commenti pubblici allo stesso effetto, menzionando l’importanza della community PlayStation per Call of Duty e confrontando il gioco con Minecraft, che Microsoft ha mantenuto disponibile su PlayStation e altre piattaforme dall’acquisizione di Mojang nel 2014. Tuttavia, questo è la prima affermazione del genere, per quanto vagamente, per garantire la disponibilità di Call of Duty su PlayStation oltre i confini degli accordi esistenti.

Microsoft desidera non descrivere l’acquisizione di Activision Blizzard come anticoncorrenziale, dal momento che è al vaglio dei governi di tutto il mondo. Quindi questa è una fuga di notizie Spencer e il suo staff saranno lieti di confermare.

Tuttavia, in risposta alle preoccupazioni del regolatore della concorrenza del Regno Unito la scorsa settimana, Spencer ha rivelato per la prima volta che i giochi Call of Duty saranno aggiunti al programma di abbonamento Xbox, Game Pass. Supponendo che rimangano inaccessibili su programmi concorrenti come PlayStation Plus, il che sembra probabile, questo potrebbe essere un elemento di differenziazione significativo per Microsoft poiché mira ad ampliare il concetto di piattaforme di gioco oltre i dispositivi utilizzati per giocare a casa.