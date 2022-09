Kena Mobile batte Vodafone e WindTRE: offerte piene di giga a pochi euro solo oggi

Le soluzioni più scelte oggi quando si vuole cambiare gestore di telefonia mobile, vanno su quelli virtuali. Si tratta di provider molto cresciuti durante gli ultimi anni che sono arrivati a contendere addirittura la leadership alle aziende più affermate come Tim e Vodafone. Esistono tanti nomi molto interessanti, anche se a rubare la scena ultimamente ci sta pensando Kena Mobile. Si tratta di un provider che nelle sue tre offerte ora disponibili sul sito ufficiale offre il massimo.

Inoltre chi inviterà un amico potrà ottenere anche un rimborso pari a 5€, fino ad un massimo di 10 amici per 50€.

Kena Mobile offre ancora le sue soluzioni migliori con tantissimi giga

Proprio qui in basso potete scoprire quali sono le offerte migliori del momento secondo il nostro gestore virtuale che si appoggia la rete di TIM. Chiaramente ricordate che si tratta dei migliori prezzi sul mercato della telefonia mobile, i quali non cambiano mai visto che il gestore non prevede alcuna rimodulazione futura.

Queste sono tutte le promo migliori del momento:

Per tutti i clienti Iliad, PosteMobile, Lyca Mobile, Fastweb ed altri MVNO

Minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili in Italia

verso tutti i gestori sia fissi che mobili in Italia 500 SMS verso tutti i gestori italiani

verso tutti i gestori italiani 100 giga di traffico dati per navigare sul web in connessione 4G

di traffico dati per navigare sul web in connessione PREZZO: 5,99 euro al mese

