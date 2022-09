Con ho.Mobile gli utenti possono davvero essere sicuri di spendere molto meno del previsto, data la presenza di una incredibile campagna promozionale, pensata più che altro per convincere i possessori di una SIM ricaricabile di un operatore virtuale.

Se in questo momento siete clienti di un MVNO o di Iliad, sappiate che avrete l’occasione di acquistare una promozione molto interessante, i cui prezzi di listino rientrano di molto rispetto al valore standard. Tutto ruota attorno al quantitativo di giga che si vorrà avere sulla propria SIM, la quale inizialmente richiede obbligatoriamente la portabilità del numero, ed il versamento di un contributo fisso di circa 6 euro (inteso come prima ricarica).

ho.Mobile: la nuova offerta per tutti

La promozione oggetto del nostro articolo varia in relazione ai giga, la base è comunque rappresentata da minuti e SMS illimitati verso un qualsiasi operatore telefonico, a prescindere che sia virtuale o “reale”.

Scegliendo la variante da 50 giga di traffico dati in 4G, si pagheranno 5,99 euro al mese, la spesa salirà a 7,99 euro, nel momento in cui, ad esempio, i giga da utilizzare mensilmente saranno 150 (sempre con navigazione al massimo in 4G).

Entrambe le promozioni possono essere richieste direttamente dal sito ufficiale di ho.Mobile, con consegna garantita entro pochissimi giorni dall’acquisto. Ricordiamo, inoltre, che la spesa iniziale di 6 euro, sarà possibile utilizzarla per il primo rinnovo, in modo da avere praticamente un mese già completamente pagato, ancora prima di iniziare.