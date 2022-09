Capitol Records ha lavorato con una società musicale di intelligenza artificiale chiamata Factory New, per creare FN Meka, un rapper virtuale con oltre 10 milioni di follower. Il “contenuto dei testi, accordi, melodia, tempo, suoni” è stato derivato in parte dall’intelligenza artificiale, secondo la pubblicazione Music Business Worldwide, incluso l’utilizzo di alcune parole che hanno visto scatenare la comunità nera, in particolare la comunità artistica nera.

Sono volate accuse pesanti in questi giorni. “È un insulto diretto alla comunità nera e alla nostra cultura. Una fusione di stereotipi grossolani, manierismi appropriati che derivano da artisti neri“, ha detto in una lettera aperta Industry Blackout, un gruppo dedito all’equità nel mondo della musica.

Di fronte a questo fumo collettivo, la Capitol Records ha rilasciato FN Meka più velocemente di quanto Nick Cannon metta incinta le donne. Come richiesta, Industry Blackout ha chiesto alla Capitol Records di distribuire tutti i fondi guadagnati dal personaggio di FN Meka a enti di beneficenza e artisti neri dell’etichetta.

Lo scopo era quello di andare virali?

Il personaggio che hanno creato sembra un mashup tra 6ix9ine e Trippie Redd, con un pizzico di Kevin Gates. Questa settimana la Capitol Records ha affrontato alcune critiche degli attivisti per l’uso della parola N da parte di FN Meka e per un post del 2019 dal suo account Instagram ora privato che raffigurava un ufficiale di polizia virtuale che picchiava il cosiddetto rapper robot.

Nell’era di Internet, è impossibile sapere se cose del genere vengono fatte sul serio o per puro desiderio di diventare virali.

Ma c’è un punto importante da sottolineare in seguito: un punto che gli attivisti hanno sottolineato quando si tratta di IA. Cioè, mettere potenti tecnologie nelle mani di persone ben finanziate ma purtroppo non creative porta a risultati terribili.

Apparentemente erano incapaci o contrari a prevedere il prevedibile contraccolpo del personaggio (e sicuramente lo stesso si può dire dei dirigenti della Capitol Records).