Oggi torniamo a parlare del nuovo Asus Rog Phone 6D, nuova serie di smartphone di fascia alta che il colosso asiatico si prepara a lanciare sul mercato per gli appassionati di gaming.

Nelle ultime ore un leak ha svelato la scheda tecnica completa del dispositivo, andiamo a scoprirla insieme in attesa del 19 settembre 2022.

Asus Rog Phone 6D: un leak svela la scheda tecnica

Secondo quanto è stato rivelato dal popolare leaker Digital Chat Station, ASUS ROG Phone 6D (o Dimensity Edition) potrà contare su un processore MediaTek Dimensity 9000+, un display da 6,78 pollici (probabilmente con risoluzione Full HD+) con refresh rate a 165 Hz, una fotocamera principale (probabilmente con tre sensori) con un sensore primario Sony IMX766 da 50 megapixel, un nuovo sistema per il raffreddamento del device e una batteria a due celle da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W.

Tra le altre caratteristiche non dovrebbero mancare 12 GB o 16 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di memoria integrata. E proprio con riferimento al nuovo sistema di raffreddamento è lo stesso team del produttore asiatico a puntare i riflettori su tale soluzione con un post pubblicato su Twitter, preannunciando un importante miglioramento delle prestazioni.

Non è chiaro se questo nuovo sistema sarà un’esclusiva della versione Ultimate o se, al contrario, sarà implementato anche nel modello “base”. Ovviamente per saperne di più non ci resta che attendere ancora pochi giorni. Noi vi terremo informati su qualsiasi novità.