Vodafone People è il nome di un’interessante iniziativa lanciata dal popolare operatore telefonico per invogliare i suoi clienti più volenterosi a divenire una sorta di ambasciatori dell’azienda.

Alla base di questa iniziativa vi sono le missioni che gli utenti dovranno svolgere e che cambiano con una certa frequenza, trasformando i normali clienti in portavoce di Vodafone. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone People riparte

Per partecipare a Vodafone People è necessario avere compiuto 15 anni e avere una SIM di questo operatore, mentre le missioni possono consistere in attività social, come semplici condivisioni di contenuti o commenti ai post, sondaggi, quiz, invio di foto o video sul tema proposto o azioni da compiere sull’app MyVodafone.

Giovedì 1 settembre l’operatore telefonico ha dato il via a una nuova classifica, comunicando via e-mail agli utenti di avere deciso di prorogare l’iniziativa. In sostanza, questa nuova edizione di Vodafone People si svolgerà nei mesi di settembre, ottobre e novembre e, a partire da lunedì 12 settembre, vedrà un’importante novità: in alcune specifiche missioni sarà introdotta la possibilità di completarle anche con TikTok come alternativa a Facebook e Instagram.

La prossima classifica sarà pubblicata il 15 dicembre 2022 e anche in questo caso saranno premiati coloro che avranno raggiunto una delle prime 10 posizioni. Inoltre, sulla base dei punti accumulati, gli utenti potranno richiedere delle gift card attraverso la sezione shop di Vodafone People. I premi in palio li potete andare a sbirciare sul sito ufficiale dell’operatore!.