In seguito ai primi indizi e la conferma ufficiale in merito al debutto, facciamo il punto della situazione su Redmi A1. Si tratta del prossimo entry level di Xiaomi.

Lo smartphone è protagonista di un leak totale, con tantissimi dettagli su caratteristiche e specifiche tecniche. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Redmi A1: alcuni leak svelano le caratteristiche

Il nuovo entry level Xiaomi è caratterizzato da un look essenziale e specifiche basilari, nel rispetto di una fascia di prezzo super accessibile. Secondo quanto trapelato in queste ore, Redmi A1 è dotato di un ampio display LCD da 6.52″ con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), rapporto in 20:9 ed un notch a goccia nella parte superiore.

Realme A1 dovrebbe montare un processore MediaTek Helio A22: si tratta di una soluzione non proprio recente, realizzata a 12 nm e dotata di una configurazione quad-core con un massimo di 2.0 Hz. Lato memorie, il piccolo di Redmi offre 2 GB di RAM LPDDR4X e 32 GB di storage eMMC 5.1, espandibile tramite microSD.

Il modulo fotografico presente sul retro ricorda (alla lontana) quello della gamma 11 di Xiaomi, seppur con uno stile più cheap. Lo smartphone misura 164.9 x 76.75 x 9.09 mm, per un peso di 192 grammi; il retro dovrebbe offrire una trama ruvida in simil pelle per aumentare il grip e maneggiare il dispositivo senza lasciare fastidiose impronte. L’autonomia è affidata ad una batteria da 5.000 mAh, con il supporto alla ricarica da 10W, mentre lato software pare che troveremo Android 12.