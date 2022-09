L’anno scorso, Google ha lanciato un nuovo aggiornamento per l’app Google Fit che ha trasformato i telefoni Pixel in monitor cardiaci mobili. Le funzioni sfruttano le fotocamere, il microfono e l’accelerometro del telefono per misurare la frequenza cardiaca e respiratoria. Secondo quanto riferito, ora Google sta lavorando a due nuove funzionalità per i telefoni Android per fornire maggiori informazioni sulla qualità del sonno.

Gli utenti di 9to5Google ha scoperto una stringa di codice all’interno dell’app Google Health Studies che rivela che Google sta testando le funzionalità di rilevamento del russamento e della tosse per Android.

Devi essere un Googler a tempo pieno con un telefono Android per partecipare a questo studio. Le condizioni ambientali richieste per questo studio sono: non devi avere più di un adulto che dorme nella stessa stanza e che non lavori per un’azienda concorrente.

Google afferma che il team Health Sensinog sta sviluppando funzionalità e algoritmi di rilevamento avanzati per fornire agli utenti Android una visione più approfondita della loro attività del sonno.

Il team di Health Sensing sta lavorando attivamente per portare una suite avanzata di funzionalità di rilevamento sui dispositivi Android con l’obiettivo di fornire agli utenti una visione significativa del loro sonno. Questa raccolta “fornirà i dati necessari per convalidare, ottimizzare e sviluppare tali algoritmi.”

Ecco come funzionerà

Il “monitoraggio notturno di tosse e del russamento” probabilmente utilizzerà il microfono del telefono per registrare eventi durante il sonno. Vale la pena notare che Nest Hub di Google offre già queste funzionalità. Il dispositivo utilizza Motion Sense (alimentato da Soli Radar) per monitorare il tuo sonno, misurare la respirazione e analizzare suoni come tosse o russamento. Fitbit offre anche una funzione simile chiamata Snore & Detect Noise su Sense e Versa 3.

Secondo Mishaal Rahman di Esper, la funzione potrebbe fare affidamento sulla nuova API Ambient Context introdotta in Android 13. L’API sarà probabilmente utilizzata da Android System Intelligence per raccogliere dati grezzi dei sensori che verranno probabilmente visualizzati nell’app Benessere digitale, poiché si suggerisce che l’app sia un client dell’API Ambient Context.

Non è chiaro se la funzione di rilevamento del russamento e della tosse funzionerà in combinazione con uno smartwatch (possibilmente Pixel Watch) o indipendentemente. Inoltre non sappiamo se sarà una funzionalità esclusiva di Pixel o resa disponibile per altri dispositivi Android.