A pochi giorni dal lancio ufficiale degli attesissimi iPhone 14 emergono nuove indiscrezioni che smentiscono alcune delle informazioni note offrendo ulteriori dettagli sulle caratteristiche dei dispositivi in arrivo.

Le ultime indiscrezioni si soffermano soprattutto su quella che da tempo è ritenuta la novità principale dei melafonini di nuova generazione: l’addio al notch e la scelta di Apple di proporre i modelli di punta con doppio foro nel display.

iPhone 14 Pro: il doppio foro non ci sarà, Apple fa ricorso a un’altra soluzione!

Secondo le ultime voci Apple dirà addio al notch ma non farà ricorso al doppio foro. La fotocamera frontale e il sensore dedicato al Face ID saranno inseriti in un unico foro a forma di pillola e saranno separati l’uno dall’altro dalle spie recentemente introdotte da Apple per segnalare l’attivazione della fotocamera e del microfono. L’aggiornamento sarà introdotto soltanto sui dispositivi di punta. Dunque, il notch continuerà ad essere presente su iPhone 14 e iPhone 14 Plus.

Un’altra novità riguarda l‘aggiornamento dell’app Fotocamera. Apple rinnoverà la sua applicazione dal punto di vista grafico spostando tutti i comandi nella parte superiore, come mostrato dall’immagine sopra. Inoltre, sarà presente nuovamente l’icona dedicata alla batteria nella parte superiore del display.

Stando a quanto riferito da 9to5Mac, inoltre, le notizie sull’aumento del costo dei nuovi melafonini non sono del tutto attendibili. Apple attuerà un rincaro ma sarà più basso del previsto. Infatti, il modello standard sarà disponibile a partire da 749,99 dollari, iPhone 14 Plus da 849,00 dollari; i dispositivi iPhone 14 Pro e Pro Max, invece, saranno rispettivamente disponibili a 1049,00 dollari e 1149,00 dollari.