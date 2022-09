Prossimamente tutti i veicoli Hyundai e Kia avranno mappe e i dati sul traffico in tempo reale supportati da TomTom, unendosi al software Genesi. Per ricordare, Genesis è stato il primo tra i marchi HMG ad avere TomTom caricato direttamente dagli showroom europei quando è stato lanciato la scorsa estate.

“Siamo entusiasti del fatto che tutti i conducenti di Hyundai e Kia in Europa beneficeranno del comfort e della sicurezza forniti dalla migliore tecnologia di geolocalizzazione di TomTom“, ha affermato Haeyoung Kwon, Vice President e Head of Infotainment Development Group, HMG.

“TomTom è un partner di cui ci fidiamo per fornire dati cartografici estremamente accurati che migliorano la nostra tecnologia Highway Driving Assist e informazioni sul traffico in tempo reale che ci aiutano a ottimizzare la guida alla navigazione e gli ETA”.

TomTom leader nel settore

Con le mappe avanzate di TomTom e la tecnologia del traffico in tempo reale, le case automobilistiche saranno in grado di spingere maggiormente l’automazione testando nuove funzioni per i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). TomTom afferma che la mappa ADAS fornisce informazioni stradali di qualità superiore, inclusi pendenza, corsie, curvatura e limiti di velocità, che dovrebbero migliorare la sicurezza, il comfort e l’efficienza delll’auto in generale.

I dati delle mappe di TomTom forniscono anche contenuti accurati per tutti i tipi di limiti di velocità in Europa, funzione che aiuta con la conformità alla normativa ISA (Intelligent Speed ​​Assistance), entrata in vigore a luglio 2022.

A giugno, è emerso un rapporto che annunciava che Hyundai, Kia e Genesis svilupperanno più auto in Europa. Per supportare l’espansione, le dimensioni dell’impianto di prova di HMG al Nurburgring saranno raddoppiate.