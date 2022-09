Domani Huawei presenterà al pubblico i suoi Mate 50 inaugurando una nuova tecnologia tramite la quale sfiderà Apple anticipandola sui tempi. La novità è stata resa nota dall’emergere di un brevetto e adesso confermata dal CEO dell’azienda tramite un video recentemente condiviso online.

Huawei Mate 50 con connettività satellitare: il lancio avverrà domani!

I top di gamma Huawei di quest’anno sono vicinissimi al lancio e precederanno soltanto di un giorno i dispositivi Apple, il cui arrivo è ormai fissato al sette settembre. Un solo giorno di anticipo sarà sufficiente a Huawei per sfidare Apple con la presentazione di una delle tecnologie sulla quale numerose aziende si sono concentrate quest’anno: la connessione satellitare!

Huawei Mate 50 consentirà agli utenti di inviare messaggi di testo sfruttando la connessione satellitare ma, al momento, la funzione sarà possibile soltanto in casi di emergenza. Apple avrebbe intenzione di introdurre la stessa novità sugli Apple Watch di nuova generazione ma sarà possibile scoprire se effettivamente sarà così soltanto durante l’evento di dopodomani.

Una novità destinata al nuovo Huawei Mate 50 ancora quasi del tutto sconosciuta ma che suscita tantissima curiosità riguarda la possibilità di sfruttare alcune funzionalità anche quando la batteria risulta essere totalmente esaurita. Lo smartphone potrebbe essere in grado di mantenere attive alcune applicazioni nonostante lo spegnimento e potrebbe anche permettere di effettuare chiamate. L’azienda potrebbe aver deciso di far ricorso a una batteria secondaria ma ciò non è chiaro.

Senza alcun dubbio i top di gamma in arrivo saranno ricchi di novità tramite le quali tenteranno di sfidare Apple e i suoi iPhone 14.