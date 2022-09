Non dovrai più preoccuparti della scarsa illuminazione. Google sta lavorando a una nuova tecnologia AI che aiuterà i fotografi a vedere efficacemente al buio.

Fondamentalmente, può cambiare il modo in cui fai la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione. Questa nuova ricerca di Google ha svelato una tecnologia entusiasmante che utilizza uno strumento chiamato RawNeRF, e sembra che abbia un potere di riduzione del rumore senza precedenti in grado di leggere le immagini per aggiungere livelli di dettaglio più elevati in condizioni di scarsa illuminazione.

Il team dietro il progetto afferma che funziona meglio di qualsiasi altro strumento di riduzione attualmente in circolazione. Questo strumento può essere un punto di svolta per molti professionisti e appassionati della fotografia notturna.

Una tecnologia oltre ogni aspettativa

Questo nuovo strumento non funziona solo come un de-noiser, ma può essere utilizzato per manipolare la posizione della telecamera, la vista della scena, la messa a fuoco, l’esposizione e la mappatura dei toni a posteriori. In una dimostrazione video di un ricercatore Ben Mildenhall ha mostrato l’uso di NeRF nell’oscurità.

Mildenhall ha usato una foto di un tavolo a lume di candela per dimostrare come lo strumento RawNeRF può aiutare a rendere efficace la foto in condizioni di scarsa illuminazione. “Sebbene una singola immagine grezza appaia significativamente più rumorosa di una postelaborata, abbiamo dimostrato che NeRF è altamente più efficace rispetto alla maggior parte dei tools in circolazione “, hanno spiegato i ricercatori.

Tuttavia, lo strumento è ancora in fase di ricerca, ma sarà emozionante vedere questa tecnologia essere utilizzata in futuro con i nostri gadget quotidiani.