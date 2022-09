Le ultime offerte del volantino esselunga sono la perfetta soluzione per gli utenti che sono alla ricerca di un prezzo basso di acquisto per i migliori dispositivi attualmente in commercio, senza dover effettivamente rinunciare alla qualità generale.

Il volantino riparte da dove si era fermato, almeno in termini di disponibilità territoriale, in altre parole gli acquisti possono essere tranquillamente completati praticamente ovunque sul territorio, senza differenze particolari in termini di disponibilità. Oltre a questo, ricordiamo che tutti i prodotti sono corredati da una garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale copre necessariamente i singoli difetti di fabbrica.

Esselunga: che offerte e che occasioni solo oggi

Spendere poco con Esselunga è davvero facilissimo, gli utenti partono ad esempio avendo la possibilità di acquistare l’ottimo Apple iPhone 12, dietro il pagamento di un contributo di 768 euro, per poi spaziare verso un numero sempre crescente di prodotti più economici.

Rientrando ad esempio entro i 400 euro di spesa complessivi, sarà possibile affidarsi direttamente a Redmi Note 11 Pro, Realme 9 Pro, Redmi 9A, Oppo A54, Galaxy A52 o per finire con il bellissimo Oppo Find X5 Lite, il cui prezzo appunto si avvicina pericolosamente alla cifra indicata, fermandosi nello specifico a 398 euro.

Tutti gli acquisti, come anticipato del resto, possono essere completati in ogni negozio in Italia, senza differenze territoriali; ricordiamo che è prevista la garanzia di 24 mesi, e che sopratutto tutti gli smartphone sono distribuiti no brand.