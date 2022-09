La Ducati Streetfighter V4 Lamborghini 2023 è stata presentata al Misano World Circuit Marco Simoncelli in occasione dell’inizio del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini 2022.

La Streetfighter V4 Lamborghini è nata dalla collaborazione tra Ducati e Lamborghini. Prende ispirazione dalla supercar Huracán STO e incorpora numerosi elementi stilistici in questo modello esclusivo, che è limitato a 630 + 63 unità. Oltre alle 630 unità standard in edizione limitata, 63 unità Speciali saranno disponibili solo per i possessori di Lamborghini. Tutte le Lamborghini SF V4 avranno un numero di serie inciso sul serbatoio del carburante e un certificato di autenticità in alluminio.

Le collaborazioni tra una casa motociclistica e automobilistica sono estremamente rare, sebbene le due case italiane condividano profondi legami culturali e commerciali. È importante sottolineare che Ducati e Lamborghini vivono sotto l’ombrello di proprietà del Gruppo Volkswagen, il che ha senza dubbio facilitato gli sforzi di cooperazione tra questi marchi. L’anno scorso, si sono unite per presentare la Ducati Diavel 1260 Lamborghini in edizione limitata, che faceva riferimento alla Lamborghini Sián FKP 37.

Per quest’ultima collaborazione, Ducati e Lamborghini affermano che è stata costruita pensando alla Panigale V4 S 2023, rielaborandola in base al modello Huracán STO di punta di Lamborghini e integrando numerosi spunti stilistici nella carrozzeria ridisegnata.

Prende spunto dalla Panigale

Meccanicamente parlando, sembra essere la SF V4 S che conosciamo, 208 cavalli e motore Desmosedici Stradale V4 da 1103 cc, telaio anteriore e sospensioni semiattive Öhlins Smart EC 2.0. Tuttavia, ci sono molte cose che la separano dalle Streetfighter grazi agli esclusivi cerchi in alluminio forgiato dotati di un dado ruota in titanio progettato da Lamborghini, uno scarico Akrapovič e una frizione a secco.

A parte i miglioramenti delle prestazioni che questi componenti potrebbero offrire, possiamo provare la frizione a secco in fibra di carbonio, piastre di blocco per specchietti e targa, un tappo del carburante da corsa e un telo coprimoto in livrea abbinata.

Naturalmente, i cambiamenti più significativi provengono dal team di progettazione interno del Centro Stile di Ducati.

Hanno ridisegnato il parafango anteriore in fibra di carbonio, la copertura del serbatoio, la coppa del ventre e la coda nello stile aggressivo della STO. Il parafango è dotato delle tipiche prese d’aria cofango (doppio fang) Lamborghini, mentre i condotti di raffreddamento dei freni della Huracán ispirano gli estrattori della coppa. Le prese d’aria sul serbatoio del carburante e la coda monoposto fanno riferimento a quelle che si trovano nella STO.